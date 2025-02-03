Advertisement

منوعات

في ثانيتين فقط.. "بالوعة" أرضية تبتلع شاحنة وسائقها شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1315448-638742485318753250.jpg
Doc-P-1315448-638742485318753250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ابتلعت الأرض أمس الإثنين شاحنة وسائقها، بكل ما تعنيه الكلمة، وفي ثانيتين، على حد ما يظهر في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل.

وكانت Sinkhole أو "بالوعة" ظهرت فجأة بانهيار أرضي في مدينة Yashio القريبة 16 كيلومترا من العاصمة طوكيو، وفيها "اختفت" الشاحنة وسائقها البالغ 74 عاما.
 
Advertisement
مسؤولون في المدينة، رجحوا أن تآكل أنابيب الصرف الصحي تسبب بالانهيار، وأن المياه الجوفية راحت تتسرب إلى الحفرة من دون أن يتنبه أحد، ما جعلها تستمر في الانهيار، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع السائق طوال 3 أيام، لأن التربة والأنقاض غطت كابينة شاحنته بالكامل.

ونقلت الوكالات عن دايسوكي تسوتسوي، وهو مسؤول في المحافظة، قوله إن الأنابيب التالفة "ربما سمحت بتدفق التربة المحيطة، ما أدى إلى تجويف تحت الأرض".

وكان من المقرر الانتهاء من بناء المنحدر، البالغ طوله 30 متراً يوم الجمعة، لكن أحد المسؤولين المحليين أوضح أن العملية قد تستغرق أياما.

السبب أن تآكل الجدران الداخلية للحفرة البالغ عمقها 10 أمتار، يعرقل محاولة فرق الإنقاذ البقاء داخلها لفترة طويلة ويُعقّد استمرار تآكل الجدران الداخلية للحفرة التي يبلغ عمقها الآن نحو 10 أمتار، محاولة فرق الإنقاذ البقاء داخلها لفترة طويلة.(العربية)

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:24 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
04:40 | 2025-02-04
03:41 | 2025-02-04
00:48 | 2025-02-04
00:37 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24