في ثانيتين فقط.. "بالوعة" أرضية تبتلع شاحنة وسائقها شاهدوا الفيديو

ابتلعت الأرض أمس الإثنين شاحنة وسائقها، بكل ما تعنيه الكلمة، وفي ثانيتين، على حد ما يظهر في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل.



وكانت Sinkhole أو "بالوعة" ظهرت فجأة بانهيار أرضي في مدينة Yashio القريبة 16 كيلومترا من العاصمة طوكيو، وفيها "اختفت" الشاحنة وسائقها البالغ 74 عاما.

أول ظهور للسيدة لطيفة الشرع زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء أداء مناسك العمرة#سوريا#أحمد_الشرع#قناة_الحدث pic.twitter.com/smagC2zMPT — ا لـحـدث (@AlHadath) February 3, 2025 Advertisement

مسؤولون في المدينة، رجحوا أن تآكل أنابيب الصرف الصحي تسبب بالانهيار، وأن المياه الجوفية راحت تتسرب إلى الحفرة من دون أن يتنبه أحد، ما جعلها تستمر في الانهيار، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع السائق طوال 3 أيام، لأن التربة والأنقاض غطت كابينة شاحنته بالكامل.



ونقلت الوكالات عن دايسوكي تسوتسوي، وهو مسؤول في المحافظة، قوله إن الأنابيب التالفة "ربما سمحت بتدفق التربة المحيطة، ما أدى إلى تجويف تحت الأرض".



وكان من المقرر الانتهاء من بناء المنحدر، البالغ طوله 30 متراً يوم الجمعة، لكن أحد المسؤولين المحليين أوضح أن العملية قد تستغرق أياما.



السبب أن تآكل الجدران الداخلية للحفرة البالغ عمقها 10 أمتار، يعرقل محاولة فرق الإنقاذ البقاء داخلها لفترة طويلة ويُعقّد استمرار تآكل الجدران الداخلية للحفرة التي يبلغ عمقها الآن نحو 10 أمتار، محاولة فرق الإنقاذ البقاء داخلها لفترة طويلة.(العربية)



