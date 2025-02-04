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فنون ومشاهير

مُفاجأة في حادث دهس نجل فنان شهير لـ 3 أشخاص.. هذا ما كشفته آخر التحقيقات (صورة)

Lebanon 24
04-02-2025 | 03:41
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تكشفت تفاصيل جديدة في قضية دهس نجل الفنان المصري عبدالعزيز مخيون لـ 3 أشخاص على أحد الطرق الزراعية في مصر.
 
 
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فقد بينت نتائج تحليل عينات بول ودم صلاح الدين، ابن الفنان المتهم، تعاطيه المخدرات.

ويخضع صلاح الدين للتحقيق بعد مقتل شابين وإصابة 2 آخرين، بينما كان يقود سيارته أمام مدخل قرية القناوية، بمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

إذ أسفرت الحادثة عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب 33 عاما، بينما أصيب كل من أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، المقيمين بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص، ونُقلا إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

كما كشفت التحقيقات أن الحادث تسبب في إتلاف عدد من السيارات، والدرجات البخارية، التي تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، فضلا عن محل بجانب الطريق الزراعي.

فيما توصلت التحريات المبدئية سابقا إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية قرر تجديد حبس نجل مخيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.(العربية)



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