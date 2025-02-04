Advertisement

منوعات

خطف فتاة وعذبها... وطلب فدية كبيرة من خطيبها!

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1315648-638742748247040442.jpg
Doc-P-1315648-638742748247040442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قصة غريبة تشبه أفلام "الأكشن"، قام شاب جزائري باختطاف فتاة واحتجازها وتعذيبها، ثم طلب مبلغا ماليا كبيرا من خطيبها كفدية.

وقامت والدة خطيب الفتاة بإبلاغ الأمن، فدخلت عناصر من الشرطة المبنى الذي احتجزت فيه الفتاة بعد أن سمعت صراخها وهي تطلب النجدة.
Advertisement

وعُثِرَ على المخطوفة في غرفة على سطح المبنى وهي مكبلة، وتم تحريرها رغم مقاومة المتهم. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:09 | 2025-02-04
09:47 | 2025-02-04
05:24 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
04:40 | 2025-02-04
03:41 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24