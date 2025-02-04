خطف فتاة وعذبها... وطلب فدية كبيرة من خطيبها!

Advertisement

في قصة غريبة تشبه أفلام "الأكشن"، قام شاب جزائري باختطاف فتاة واحتجازها وتعذيبها، ثم طلب مبلغا ماليا كبيرا من خطيبها كفدية.وقامت والدة خطيب الفتاة بإبلاغ الأمن، فدخلت عناصر من الشرطة المبنى الذي احتجزت فيه الفتاة بعد أن سمعت صراخها وهي تطلب النجدة.وعُثِرَ على المخطوفة في غرفة على سطح المبنى وهي مكبلة، وتم تحريرها رغم مقاومة المتهم. (العربية)