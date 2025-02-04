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منوعات
بسبب المخدرات.. مصري يقتل فتاة "متسولة"
Lebanon 24
04-02-2025
|
13:24
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة " متسولة"، لجلسة 18 مارس للمستندات.
تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم الشرطة الأميرية بلاغا بالعثور على فتاة ملقاة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها فتاة " متسولة" مصابة بجرح فى رأسها.
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تبين أن وراء الواقعة صديقها فى"التسول" اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما على تعاطى المواد المخدرة، وفر هاربا تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. (اليوم السابع)
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