بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرًا.. تفاصيل صادمة

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احتفظت امرأة بريطانية بجثة ابنتها المتوفاة لمدة 14 شهرًا داخل شقتها، في واقعة مروعة كشفتها السلطات بعد شكاوى الجيران من الروائح الكريهة وانتشار الذباب.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، حاولت جوان كاثلين تورنيل (77 عامًا) إخفاء الأمر عبر لف جثة ابنتها تريسي بمعطف وأخذها في نزهة على كرسي متحرك لإيهام الآخرين بأنها لا تزال على قيد الحياة. لكن الشرطة لاحظت الرائحة المنبعثة منها، وعثرت لاحقًا على الجثة المتحللة في موقف سيارات منعزل.وخلال التحقيقات، بررت تورنيل تصرفها قائلة: "لم أستطع تحمل فراقها.. لقد كنت أعتني بها".