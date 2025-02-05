حريق مأسوي في الأردن.. أربعة أطفال أشقاء يفارقون الحياة

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حادثة مؤلمة هزت منطقة ناعور الأردنية، بعد مصرع 4 أطفال أشقاء إثر حريق شبّ في منزلهم.وفتحت السلطات الأردنية تحقيقات موسعة، لمعرفة سبب الحريق للوقوف على تداعياته.ووفقاً لوسائل محلية، اليوم الأربعاء، فقد توفيت الطفلة "ساجدة" والتي كانت تصارع الحياة بعد إصابتها في الحريق لاحقاً، ملتحقة بأشقائها الثلاثة الذين قضوا في الحادث المأساوي.وبحسب مصادر أمنية تتراوح أعمار الأطفال بين عامين و8 أعوام.وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الحريق في المنزل، وعن مكان تواجد الوالدين عند حدوث الحريق. (ارم نيوز)