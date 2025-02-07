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عمرها 104 أعوام.. اكتشاف سلحفاة بحرية نادرة في دولة عربية

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
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عثرت السلطات المصرية على سلحفاة كبيرة مهددة بالانقراض بشواطئ محافظة الإسكندرية مثبتاً عليها ما يشير إلى بياناتها وعمرها.

وأعلنت السلطات بمحافظة الإسكندرية العثور على سلحفاة بحرية بشاطئ 6 أكتوبر، يبلغ طولها مترا ووزنها 40 كيلوغراما، وقدماها الأماميتان بهما علامتان حديديتان مدونا عليهما بيانات الكائن البحري.
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وقالت السلطات إن البيانات كشفت أن السلحفاة تتبع محمية أو كلون باليونان وعمرها 104 أعوام، وتحمل كود 13159.

وكلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاة إلى جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية.

وذكرت المحافظة أن جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية قام بإرسال السلحفاة إلى مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد لعلاجها وإنقاذها قبل إطلاقها والبدء فى مخاطبة اليونان لتسليمها السلحفاة.

في سياق متصل، قالت وزارة البيئة المصرية إنه تبين لفريق عمل من الوزارة أن السلحفاة بحالة صحية جيدة، موضحة أنه تم نقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية "أشتوم الجميل"، لفحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض. (العربية) 
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