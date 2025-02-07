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برجك اليوم

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
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الحمل
وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.

الثور
أحد الزملاء يحمل إليك أخباراً سارّة تنتظرها منذ مدة، وهذا ما ينعكس إيجاباً على مستقبلك العملي.

الجوزاء
بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
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السرطان
تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.

الأسد
يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.

العذراء
تبرهن عن واقعية وعقلانية في قراراتك وتوجهاتك، حتى لو وصفك الآخرون بالعناد.

الميزان
تمهل ولا تهمل، وخصوصاً أنّ الوضع لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.


العقرب
تقطف قريباً ثمار ما زرعته منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر.

القوس
تصرفاتك تبدو مستفزة لبعض زملاء العمل. إحذر خيبة ما والضياع في التفاصيل.

الجدي
عليك القيام بأعمال متأخرة لئلا يدهمك الوقت ولا سيما أن أمامك مشروعاً مهماً.

الدلو
عليك أن تكون حذراً في تصرفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك، وينتظرون الفرصة المناسبة للنيل منك.

الحوت
عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة مع الزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً. (السومرية)



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