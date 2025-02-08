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منوعات
بينهم ابن الـ 3 أشهر: "القاتل الصامت" يودي بحياة عائلة كاملة.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
08-02-2025
|
03:00
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توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة في الأردن، وذلك إثر تعرضهم لضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم في منطقة النعيمة بمحافظة إربد شمالي الأردن.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث عملت على نقل الضحايا إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادثة.
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والمتوفون هم: نبيل عدنان أحمد الصمادي (30 عاماً)، وزوجته هدى فادي جمال الصمادي (19 عاماً)، وطفلاهما عثمان نبيل عدنان الصمادي (عامان ونصف) ويزن نبيل عدنان الصمادي (3 أشهر). وفارقوا الحياة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الصادر عن المدفأة، والذي يُعرف بـ "القاتل الصامت" كونه عديم اللون والرائحة، ما يجعله خطراً على حياة الأشخاص دون أن يشعروا به.
وحذرت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين من مخاطر استخدام المدافئ بطريقة غير آمنة، مؤكدة أن استنشاق أول أكسيد الكربون يؤدي إلى ضيق التنفس، فقدان الوعي، وقد ينتهي بالوفاة إذا لم يتم التدخل السريع.
وشددت المديرية على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام المدافئ، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع التأكد من تهوية المنزل بشكل مستمر. كما دعت إلى فحص المدافئ والتأكد من سلامة الخراطيم الواصلة بين الأسطوانة وجسم المدفأة لتجنب أي تسرب للغاز.(العربية)
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