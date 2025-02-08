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منوعات
من بينها استخدام الهاتف.. علامات قد تدّل على خيانة الشريك!
Lebanon 24
08-02-2025
|
04:00
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عدد الخبير في لغة الجسد دارين ستانتون العلامات التي قد تدل على تعرضكم للخيانة.
ولفت ستانتون إلى أن التغيرات في سلوك وروتين الشريك هي من بين العلامات التي قد تدل على الخيانة.
وأشار ستانتون إلى أن التغير الجذري في أنماط سلوك الشريك قد يدل على الخيانة في معظم الأحيان، مضيفاً أن التغيّر المفاجئ في كيفية استخدام الهاتف يشير إلى تعرضكم للخيانة أيضاً.
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كما لفت ستانتون إلى أن التغييرات الكبيرة في أنشطة الشريك اليومية قد تدل على الخيانة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير ومكثّف أو التوقف عن نشر الصور بشكل مفاجئ.
وسلّط ستانتون الضوء على تغيّر المظهر الخارجي للشريك واستخدام المزيد من المنتجات أو حتى شراء ملابس جديدة، وهو الأمر الذي قد يدل على محاولته لفت الأنظار.(lbci)
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