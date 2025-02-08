Advertisement

منوعات

من بينها استخدام الهاتف.. علامات قد تدّل على خيانة الشريك!

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1317327-638745806360819629.jpg
Doc-P-1317327-638745806360819629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عدد الخبير في لغة الجسد دارين ستانتون العلامات التي قد تدل على تعرضكم للخيانة.

ولفت ستانتون إلى أن التغيرات في سلوك وروتين الشريك هي من بين العلامات التي قد تدل على الخيانة.

وأشار ستانتون إلى أن التغير الجذري في أنماط سلوك الشريك قد يدل على الخيانة في معظم الأحيان، مضيفاً أن التغيّر المفاجئ في كيفية استخدام الهاتف يشير إلى تعرضكم للخيانة أيضاً.
Advertisement

كما لفت ستانتون إلى أن التغييرات الكبيرة في أنشطة الشريك اليومية قد تدل على الخيانة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير ومكثّف أو التوقف عن نشر الصور بشكل مفاجئ.

وسلّط ستانتون الضوء على تغيّر المظهر الخارجي للشريك واستخدام المزيد من المنتجات أو حتى شراء ملابس جديدة، وهو الأمر الذي قد يدل على محاولته لفت الأنظار.(lbci)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:54 | 2025-02-08
03:00 | 2025-02-08
01:00 | 2025-02-08
00:24 | 2025-02-08
23:00 | 2025-02-07
23:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24