خلال افتتاح مستشفى.. مسؤول يسقط به المصعد

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شهد مستشفى حكومي بمحافظة الغربية المصرية، حادثة سقوط المصعد الخاص بالمرضى، وبداخله محافظ الغربية أشرف الجندي، وقيادات حزبية، أثناء افتتاح قاعات جديدة لرعاية الأطفال المبتسرين.وسقط المصعد الخاص بالمرضى عن مستواه الطبيعي نصف متر، بسبب الحمولة الزائدة. وتم إخراج المحافظ والمرافقين معه بدون إصابات، وفق ما نشرت صحف مصرية.وكان المحافظ استقل مصعد المستشفى، بعد الانتهاء من افتتاح قاعتي حضانات بالمستشفي تضم 8 حضانات، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، وأثناء نزوله ومرافقيه في المصعد للطابق الأرضي لم يتوقف، وسقط في البدروم بعيداً عن الباب بمسافة أكثر من 30سم.واستدعت إدارة المستشفى أفراد الطوارئ لفتح الباب، وإخراج المحافظ ومرافقيه وغادروا المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، وذلك بعد أن مكثوا نحو 30 دقيقة محبوسين بداخله. (الخليج)