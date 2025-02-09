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منوعات
سائقة ثملة تصطدم بدبابة من الحرب العالمية في فرنسا
Lebanon 24
09-02-2025
|
10:36
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن السلطات المحلية، أن سائقة مخمورة اصطدمت بدبابة من الحرب العالمية الثانية استخدمت خلال إنزال الحلفاء في النورماندي عام 1944.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (8 صباحا بتوقيت موسكو)، في يوم السبت ببلدية ليون سور مير في منطقة نورماندي الشمالية.
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وقالت الوكالة إن الدبابة المعنية هي دبابة هندسية من طراز تشرشل AVRE كانت تابعة للفرقة المدرعة البريطانية رقم 79 التي شاركت في إنزال النورماندي عام 1944. وقد تم التبرع بالدبابة إلى فرنسا من قبل الجنرال البريطاني إيان هاريس وجرى تركيبها عند المخرج الغربي للبلدية بالقرب من نصب التحرير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا لرجال الدرك، فإن السيارة التي كانت تقودها المرأة التي تسببت في الحادث قد تضررت بشدة، لكن الدبابة "بخير"، والمرأة كذلك لم تصب بأذى. (روسيا اليوم)
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