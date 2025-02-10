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في تركيا.. "برغر كينغ" يطيح بمسؤول في الحزب الحاكم

Lebanon 24
10-02-2025 | 01:00
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أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إقالة إبراهيم أوزجول رئيس شعبة دينار، في مدينة أفيون كاراحصار، بعد مشاركته في افتتاح مطعم "برغر كينغ" للوجبات السريعة.
 
وكان أوزجول قد شارك في افتتاح فرع جديد لهذه الشركة،  في بلدة دينار وقام بإلقاء كلمة تمنى خلالها التوفيق للشركة.
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من جانبها، أصدرت أمانة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون كاراحصار بيانا أعلنت خلاله إقالة أوزجول.

وجاء في بيان الحزب: "إرادتنا لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل المرتكبة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واضحة وموقفنا بشأن مقاطعة جميع هذه العلامات التجارية واضح وصريح. حساسية شعبنا خط أحمر ولهذا السبب تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بدون إضاعة للوقت وبدء التحقيقات بشأن الواقعة". (روسيا اليوم)
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