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رميا بالرصاص.. شاب يقتل صديقه في الشارع

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:00
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لقي شاب مصري مصرعه، إثر إطلاق النار عليه من قبل زميله في شوارع المحلة الكبرى، باستخدام سلاح ناري "طبنجة"، وذلك بسبب خلافات بينهما على تأجير إحدى الكافيتريات.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بوصول الشاب أحمد مرجان، البالغ من العمر 23 عاما، إلى طوارئ مستشفى المحلة العام مصابا بعيار ناري قاتل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.
 
وبعد تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجح ضباط مباحث قسم أول المحلة، بالتنسيق مع قوات الشرطة السرية، في إلقاء القبض على المتهم "م.ن"، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة (طبنجة). وتم التحفظ على المضبوطات، فيما يجري التحقيق مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها. (روسيا اليوم) 
 
 
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