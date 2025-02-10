Advertisement

فنون ومشاهير

هل كانت الكلاب سببًا في وفاة الفنانة السورية بعد ولادتها المبكرة؟

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1318469-638748082246830430.PNG
Doc-P-1318469-638748082246830430.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تثير العلاقة الوثيقة بين الفنانة السورية الراحلة، إنجي مراد، والكلاب تساؤلات جديدة حول إمكانية أن تكون هذه الحيوانات وراء وفاتها المفاجئة، التي حدثت بعد إصابتها بفيروس رئوي تزامن مع ولادتها لمولودها الثاني. 
Advertisement

أعلنت عائلة إنجي مراد، يوم الأحد الماضي، عن وفاتها بعد ولادة مبكرة لجنينها في المستشفى، ما أعاد صورها مع الكلاب إلى الواجهة مجددًا بين متابعيها. 

إنجي، إلى جانب والدتها آني أورفلي، كانت ناشطة في مجال مساعدة الكلاب المشردة، حيث تدير والدتها ملجأً يحتوي على العديد من الكلاب الضالة المصابة بأمراض وإصابات مختلفة. وقد عُرفت إنجي في العديد من مقاطع الفيديو والصور وهي تظهر برفقة الكلاب في مناسبات مختلفة، ما يعكس ارتباطها الكبير بهذا المجال.

قبل وفاتها بـ40 يومًا، دخلت إنجي المستشفى نتيجة إصابتها بفيروس رئوي شديد، تسبب في ظهور أعراض خطيرة، لتفارق الحياة أثناء ولادتها في الشهر السابع من حملها. رغم ذلك، لم تكشف العائلة عن تفاصيل إضافية حول مرضها وما إذا كانت الكلاب قد تسببت في انتقال الفيروس إليها.

من جهة أخرى، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض فيروسات الإنفلونزا قد تنتقل من الحيوانات، بما في ذلك الكلاب، إلى البشر. وتوضح المنظمة أن العدوى البشرية عادة ما تحدث عبر الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو بيئات ملوثة، وقد تسبب أمراضًا تتراوح من التهاب ملتحمة خفيف إلى التهاب رئوي حاد قد يؤدي إلى الوفاة. 

إلى جانب نشاطها في مجال حماية الحيوانات، برزت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية الناجحة مثل "ببساطة"، "الحرملك"، "أهل الوفا"، و"عطر الشام". (ارم نيوز)

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-02-10
14:00 | 2025-02-10
13:04 | 2025-02-10
10:00 | 2025-02-10
09:03 | 2025-02-10
09:00 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24