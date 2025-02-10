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سقطت الحافلة من أعلى الجسر إلى أسفل النهر.. مقتل 31 شخصًا في هذه الدولة!

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:00
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"كشفت صحيفة "برينسا ليبر" أن أكثر من 30 شخصًا لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة بعد سقوطها من أعلى الجسر، لتستقر أسفل النهر في عاصمة غواتيمالا."

وبحسب رجال الإنقاذ، فإن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة من بلدية سان كريستوبال أكاساغوازتلان في مقاطعة إل بروغريسو.
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وحتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة العديد الذين يتواجدون في حالة حرجة، فيما تواصل مصالح الإنقاذ البحث عن مفقودين، في أمل العثور على ناجين بينهم.

كما أشارت نفس المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
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