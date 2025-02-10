ابتلع شفرات حلاقة.. شاب يحاول "الانتحار" داخل المُستشفى

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وبحسب ما افاد "تلفزيون سوريا"، راجع المريض، الذي يدعى سعد العلاشي (42 عاما)، قسم الإسعاف في المشفى برفقة ذويه، ولكنه رفض الخضوع للفحص الطبي وإجراء تنظير هضمي.وذكر مصدر أن المريض كان في حالة اهتياج شديد وغضب عارم، حيث أقدم على كسر نوافذ الغرف برأسه قبل أن يحاول القفز من أحد الطوابق العلوية لإنهاء حياته.وأضاف أن عناصر الأمن العام اضطروا إلى التدخل لتقييده ومنعه من الانتحار، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى المواساة، الذي يضم قسمًا مخصصا للطبابة النفسية، لاستكمال العلاج واستخراج ما ابتلعه.ولم يفصح ذوو المريض عن أي معلومات تتعلق بحالته النفسية أو محاولاته السابقة للانتحار.(روسيا اليوم)