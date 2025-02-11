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بشكل مفاجئ... شابة ماتت أثناء رقصها على المسرح شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:22
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توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بسبب نوبة قلبية أثناء رقصها في حفل زفاف في ولاية ماديا براديش.
 
كانت بارينيتا جين، البالغة من العمر 23 عامًا، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل زفاف ابنة عمها. وخلال الحفل الذي حضره أكثر من 200 شخص، صعدت على المسرح للرقص على أنغام الأغنية الهندية الشهيرة "شارارا شارارا"، وبعد ثلاثين ثانية من الأداء، سقطت أرضاً.
وحاول بعض الأطباء في الأسرة إجراء الإنعاش القلبي لإعادتها إلى الحياة. وعندما لم يفلح ذلك، تم نقلها إلى مستشفى قريب، واكد الأطباء أنها أصيبت بنوبة قلبية وأعلنوا وفاتها. (سبوتنيك)
 
 
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