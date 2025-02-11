Advertisement

منوعات

جريمة مروّعة في مصر.. قتل شقيقته وسلّم نفسه!

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1319040-638748990390645956.jpg
Doc-P-1319040-638748990390645956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت جهات التحقيق بنجع حمادي في مصر، حبس المتهم بقتل شقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لكشف ملابسات الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تمكنت من ضبط شاب لاتهامه بقتل شقيقته، بشارع التحرير بمدينة نجع حمادى شمالي محافظة قنا.
Advertisement

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:29 | 2025-02-11
15:00 | 2025-02-11
10:11 | 2025-02-11
09:22 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
06:52 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24