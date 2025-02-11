جريمة مروّعة في مصر.. قتل شقيقته وسلّم نفسه!

Advertisement

قررت جهات التحقيق بنجع حمادي في مصر، حبس المتهم بقتل شقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لكشف ملابسات الوفاة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تمكنت من ضبط شاب لاتهامه بقتل شقيقته، بشارع التحرير بمدينة نجع حمادى شمالي محافظة قنا.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. (اليوم السابع)