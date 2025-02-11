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منوعات
جريمة روعت مصر.. كشف لغز مقتل طفل في مصر
Lebanon 24
11-02-2025
|
15:00
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قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج في مصر اليوم بمعاقبة المتهم "ا.ا" 43 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل طفل بدائرة قسم أول سوهاج.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل الطفل المجنى عليه والعثور على جثته بجوار إحدى العمارات السكنية بدائرة القسم ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفل المجنى عليه إلى مسكنه وايهامه بوجود فرصة عمل له، وعند وصول الطفل حاول سرقته إلا أن الطفل قاوم المتهم وصفعه على وجهه، فقام المتهم برطم رأس المجنى عليه فى الحائط أكثر من مرة حتى لقى الطفل مصرعه وقام بوضعه فى جوال بلاستيكى وألقى بالجنه بجوار إحدى العمارات السكنية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)
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