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انهالوا على مسنّ بالضرب.. فيديو يغضب التونسيين

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:31
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انتشر مقطع فيديو، يظهر اعتداء موظفين في شركة نقل تونس (حكومية)، على رجل مسنّ، بعد احتجاجه على خدمات الحافلات العامة، حالة من الغضب والاستياء في صفوف التونسيين، دفعت الشركة إلى توقيف المعتدين.

ووقعت الحادثة، أمس الثلاثاء، في محطة للحافلات العامة بتونس العاصمة، حيث أظهرت لقطات مصوّرة رصدتها كاميرا أحد المواطنين، أعوان الشركة يحيطون بالرجل المسنّ وينهالون عليه بالضرب، وسط شارع ممتلئ بالمارة، حيث قام أحدهم بصفعه بكل قوّة خلف رأسه، في حين قام آخرون بدفعه في عدّة اتجاهات والاعتداء عليه، وذلك بسبب احتجاجه على عدم صعوده الحافلة رغم امتلاكه تذكرة، قبل أن يتدخلّ مواطنون ويدافعون عنه.
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وأثارت المشاهد غضب المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم ناشطون المعتدين بسبب معاملتهم السيئة والمهينة للرجل المسنّ، وسط دعوات لمحاسبتهم.

وتفاعلا مع موجة الغضب، أعلنت شركة نقل تونس، في بيان، إيقاف الموظفين الذين ظهروا بمقطع الفيديو عن العمل، وفتح بحث إداري للوقوف على أسباب وتفاصيل هذه الحادثة، مشيرة إلى أن ما حصل "تصرّف لا مسؤول لا يمثّل القيم المهنية التي تلتزم بها المؤسسة".(العربية)

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