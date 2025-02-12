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رحالة روسي يعبر جنوب المحيط الأطلسي على متن قارب تجديف! (فيديو)

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:25
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حقق الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف إنجازا جديدا وأصبح أول شخص يعبر القسم الجنوبي من المحيط الأطلسي على متن قارب تجديف صغير.

وجاء في منشور على قناة صفحة كونيوخوف على تليغرام في 11 شباط الجاري:"هذه الليلة عبر قارب أكروس خط الطول عند الدرجة 20 شرقا (عند نقطة رأس أوقلاس أقصى جنوب القارة الإفريقية)، ودخل المحيط الهندي".
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وأشار كونيوخوف إلى أن رحلته لعبور جنوب المحيط الأطلسي من الغرب إلى الشرق على متن قارب التجديف استمرت 68 يوما.

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وفي عام 2002 تمكن كونيوخوف أيضا من عبور المحيط الأطلسي من الشرق إلى الغرب من جزر الكناري إلى جزيرة بربادوس،على متن قارب التجديف "أورلازا"، واستمرت رحلته حينها 46 يوما.

وفي عام 2014 عبر كونيوخوف أيضا المحيط الهادئ من تشيلي إلى أستراليا على متن قارب تجديف في 160 يوما،  كما عبر المحيط الهادئ من نيوزيلندا إلى كيب هورن في عام 2019 على متن قارب تجديف، واستمرت رحلته في 154 يوما.


ويعتبر فيودور كونيوخوف من أشهر الرحالة والمستكشفين في روسيا والعالم، وذاع صيته بعد أن  نجح في التسلق إلى أعلى القمم في العالم، وقام مرارا برحلات منفردة حول العالم على متن المراكب البحرية والجوية وزار القطبين الشمالي والجنوبي.(روسيا اليوم)

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