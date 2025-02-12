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طريقة بسيطة وفعّالة للتواصل مع كلبك

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:30
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كشف فريق من الباحثين في جامعة الطب البيطري في فيينا عن طريقة جديدة بسيطة وفعّالة لجذب انتباه الكلاب، ما يجعلها تتبع تعليمات أصحابها بسهولة أكبر.
استخدم الفريق خوذات تتبع العين لاختبار كيفية استجابة الكلاب لأوامر بشرية مختلفة.
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وشارك في الدراسة 20 كلبا من سلالات متنوعة، مثل الكلاب الهجينة وكلاب ستافوردشاير تيرير وكلاب الراعي الأسترالية وكلاب البودل.
وفي إطار التجربة، طُرح على الكلاب حالات مختلفة، حيث كان الباحثون يشيرون إلى وعاء يحتوي على مكافأة مخفية، أو يحدقون في الوعاء، أو يجمعون بين الإشارة والتحديق.
وأظهرت النتائج أن الكلاب كانت أكثر تركيزا واستجابة عندما قام الباحثون بالإشارة والتحديق في الوعاء معا. واستمر انتباه الكلاب لفترة أطول، واقتربت بشكل أكبر من الوعاء الذي يحتوي على المكافأة.
وفي المقابل، كان أداء الكلاب أسوأ بكثير عندما استخدم الباحثون الخدعة التقليدية بتظاهرهم برمي الكرة.
وأظهرت النتائج أن أفضل طريقة لجذب انتباه الكلب هي من خلال الجمع بين التحديق في شيء معين والإشارة إليه في الوقت نفسه.
وبناء على هذه النتائج، يخطط الباحثون لتكرار التجربة مع مجموعة أكبر من الكلاب لدراسة تأثيرات مستوى التعرض والتعامل مع البشر على استجابة الكلاب للتواصل بالإشارة. كما أضافوا أنه سيكون من المثير دراسة إذا ما كانت هناك اختلافات في سلوك الكلاب بناء على مدى تفاعلها مع البشر، وكيفية تأثير ذلك على قدرتها في اتباع الإشارات.
نشرت الدراسة في Proceedings of the Royal Society B. (روسيا اليوم)
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