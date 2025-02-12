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العثور على جثة سيدة مجهولة غارقة في مصر.. اليكم تفاصيل الجريمة

Lebanon 24
12-02-2025 | 15:00
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية في مصر، جثة سيدة؛ عثر عليها طافية فوق مياه ترعة الوادي بجوار مركز الشباب بناحية عزبة حنا بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية فوق مياه ترعة الوادي بجوار مركز الشباب بناحية عزبة حنا بمركز أبو حماد.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة تدعى "م ال " 61 عاما، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة. (اليوم السابع)
 
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