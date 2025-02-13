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جريمة مروّعة... أمّ تقتل بناتها الصغيرات ثم تنتحر!

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:06
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أطلقت أم أميركية النار على بناتها الأربع الصغيرات قبل أن ترمي نفسها بالرصاص في جريمة قتل مروعة في ولاية وايومنغ الأميركية.  

وبحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" قتلت الأم "ترانييل هارشمان"، البالغة من العمر 32 عامًا 3 من بناتها، بينما تركت الابنة الرابعة تكافح من أجل حياتها بالعناية المركزة.
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وأطلقت الأم النار على بناتها قبل أن تتصل بالشرطة لتقول إنها ستطلق النار على نفسها، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بيغ هورن.

وتم العثور على الطفلة الرابعة التي تبلغ من العمر سبع سنوات، على قيد الحياة، ولكن تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الفورية، حيث أصيبت برصاصة في الرأس. 

وكشفت خدمات الطوارئ أن الأم اتصلت بهم بينما كانت اثنتان من بناتها في سريريهما، والاثنتان الأخريان كانتا في غرفتي نومهما بالطابق السفلي.

وذكرت التقارير أن الأم أخبرت الشرطة أنهم سيجدونها ميتة في غرفة النوم في الطابق العلوي عند وصولهم.
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