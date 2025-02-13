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جريمة قتل "بشعة" في الزقازيق تفجع المصريين

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:19
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، شابا بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل عجوز داخل مسكنها بمركز الزقازيق أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من المنزل.
تعود أحداث القضية رقم 16679 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 5963 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 3 حزيران من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ال ر ع ح" 31 عاما، عامل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليها "نفيسة حسني" والشروع في سرقتها بمركز الزقازيق.
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وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليها بصدم رأسها بالحائط وطرحها أرضا مستغلا كهولتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وشرع في سرقة أسطوانة بوتاجاز مملوكة للمجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)
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