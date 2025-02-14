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منوعات
طائرة تهبط اضطرارياً في تركيا بسبب شجار بين الركاب!
Lebanon 24
14-02-2025
|
06:00
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ذكرت صحيفة Sözcü التركية أن طائرة ركاب كانت متجهة من أنطاليا إلى أستانا هبطت اضطراريا في مدينة أرضوم التركية بسبب شجار بين المسافرين.
وجاء في منشور للصحيفة :"في الدقائق الأولى من الرحلة، حدث خلاف بين زوجين أوكرانيين وسيدتين كازاخستانيتين، على متن طائرة أقلعت من أنطاليا إلى أستانا عاصمة كازاخستان. وتطور الخلاف إلى شجار بالرغم من محاولات المضيفات لحل المشكلة، الأمر الذي اضطر طاقم الطائرة للهبوط بها بشكل اضطراري في مدينة أرضوم التركية".
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وبعد هبوط الطائرة قام رجال الأمن في مطار أرضوم بتوقيف المتشاجرين واقتادوهم إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب الأربعة الذين تم توقيفهم خضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدينة أرضروم ومستشفى جامعة أتاتورك للأبحاث قبل توقيفهم، وفي مركز الشرطة تقرر الإبقاء عليهم في أرضوم لضمان سلامة ركاب الطائرة الآخرين، ويجري التحقيق في أسباب الحادثة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرة توقفت لمدة ساعة تقريبا في مطار أرضوم بعد هبوطها، ومن ثم أقلعت وواصلت رحلتها إلى أستانا.
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