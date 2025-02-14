13
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عالم أفغاني شهير يحدد نقطة التحول في حياة البشرية
Lebanon 24
14-02-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد عالم الرياضيات الأفغاني الشهير صديق أفغان، الذي تنبأ بالفعل بتواريخ دقيقة لأحداث عالمية واسعة النطاق، عام بداية التغيرات الجدية.
ويشير صديق أفغان إلى أنه وفقا لنتائج الحسابات الرياضية التي أجراها سيكون عام 2025 نقطة تحول للبشرية جمعاء، وأن هذا سيكون بداية التغيرات العالمية. وأنه خلال أعوام 2026-2032 سيبدأ تدمير الاقتصاد العالمي.
Advertisement
أما بالنسبة للحرب العالمية الثالثة فإنها وفقا لحسابته لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق حتى عام 2055. ولكن على البشرية تجاوز مشكلات وتحديات أخرى مرتبطة بالتقنيات الجديدة.
ويقول: "ستقاتل أجهزة الكمبيوتر بدلا من القنابل، أي ستكون هناك حرب تكنولوجيا المعلومات".
ويشير العالم إلى أن عام 2027 من شأنه أن يغير مسار التاريخ، حيث سيشهد تدهورا شديدا في حالة أوروبا التي بدأت تشهد فيضانات وحرائق وانهيار اقتصادها بالإضافة إلى المشكلات البيئية التي تعاني منها.
ووفقا له، سيبدأ الذكاء الاصطناعي بحرمان الناس من الوظائف والموارد المالية. وبعد ذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2032، ستحاول حكومة العالم إصابة البشرية بمرض جديد تم إنشاؤه خصيصا عبر الفضاء. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة من العيار الثقيل: الكشف عن هوية الزوج الثالث لنسرين طافش.. ما علاقة أصالة؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: الكشف عن هوية الزوج الثالث لنسرين طافش.. ما علاقة أصالة؟
04:31 | 2025-02-14
14/02/2025 04:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
01:30 | 2025-02-14
14/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات طليقته بسمة بوسيل... تامر حسني يحذّر ويهدد هؤلاء (صورة)
Lebanon 24
بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات طليقته بسمة بوسيل... تامر حسني يحذّر ويهدد هؤلاء (صورة)
03:26 | 2025-02-14
14/02/2025 03:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
02:16 | 2025-02-14
14/02/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليه عبيطلع فريد فيا هيك؟".. بفستان مكشوف سيرين عبد النور تُثير الجدل بإطلالة جريئة بحضور زوجها (فيديو)
Lebanon 24
"ليه عبيطلع فريد فيا هيك؟".. بفستان مكشوف سيرين عبد النور تُثير الجدل بإطلالة جريئة بحضور زوجها (فيديو)
02:36 | 2025-02-14
14/02/2025 02:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2025-02-14
حُب مسمم.. باقات زهور قاتلة في فرنسا
06:00 | 2025-02-14
طائرة تهبط اضطرارياً في تركيا بسبب شجار بين الركاب!
05:51 | 2025-02-14
"لم أفهم أي كلمة يقولها".. ترامب يحرج صحافيا من الهند أمام مودي (فيديو)
02:42 | 2025-02-14
زوجها أعلن الخبر بحزن.. وفاة نجمة بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 26 عامًا!
01:11 | 2025-02-14
قتلها طليقها في وسط الطريق.. جريمة مروعة تسجلها كاميرات المراقبة!
23:48 | 2025-02-13
مشهد مرعب ولا يصدق.. ابتلعه حوت ثم بصقه أمام ناظري والده (فيديو)
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 20:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 20:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 20:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24