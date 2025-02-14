وفاة رجل وإصابة زوجته اختناقا بسبب موقد التدفئة

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لقي زوج مصرعه فيما أصيبت زوجته بحالة اختناق؛ إثر اختناقهما بسبب موقد تدفئة أثناء نومهما في مصر، وتم نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة الزوج في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول شخص جثة هامدة، وزوجته مصابة بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، والتحفظ على جثة الزوجة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الزوجين التي أودت بحياة الزوج؛ إثر استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد تدفئة بلدي (شالية) أثناء نومهما داخل مسكن الزوجية بمدينة العاشر من رمضان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)