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حادثة مروعة.. هذا ما حصل ليلة الفالنتاين في إحدى الدول العربية (صورة)

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:00
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تقدم شاب في ولاية باتنة شرق الجزائر لخطبة فتاة، ولدى رفض والدها قام بقتله، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحب هو الدافع لهذا التصرف المجنون.

ففي ليلة احتفال عيد الحب "الفالنتاين"، وعوض أن يستيقظ سكان الجزائر على أخبار الأعراس وحفلات الخطوبة والزواج، انتشر خبر وقوع جريمة شنعاء في منطقة "تيلاطو" في عين التوتة بولاية باتنة شرق الجزائر.
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فقد توفي رجل يبلغ من العمر 52 عاما، على يد شابٍ أراد خطبة ابنته، ولما رفض الضَّحية، اِغتاله الشَّاب بدمٍ بارد.
 
 
 
حزن في المنطقة
الحادثة خلفت حزنا عميقا لدى سكان المنطقة ممن يعرفون الضحية، وخلفت تساؤلات كثيرة لدى الجزائريين، بسبب غرابتها، خاصة بعد أن انتشر الخبر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بين المستخدمين، إذ تساءل البعض عما إذا كان الحب قادرا على أن يدفع المحب لارتكاب جريمة مماثلة؟.. وكتب أحدهم .. "الأصل أن المحب لا يمكن أن يؤذي من يحبها، فكيف يغتال والدها؟".(العربية)


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