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مع نهاية شباط.. مواليد 3 أبراج سيتمتعون بحظ استثنائي

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:02
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تؤثر التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم بالإيجاب على حياة بعض مواليد الأبراج الفلكية مع نهاية شهر شباط، وتحديدًا في الأسبوع الأخير، إذ توقع علماء الفلك أن يتمتع أصحاب 3 أبراج فلكية بحظوظ استثنائية على مختلف المستويات والأصعدة، سواء المالية أو العاطفية أو الصحية.. فمن هم مواليد هذه الأبراج؟
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برج الدلو
واجه مولود برج الدلو الكثير من الصعوبات والتحديات خلال النصف الأول من شهر شباط، إلا أن علماء الفلك توقعوا أن تشهد حياته انفراجة كبيرة في الأسبوع الأخير من شهر شباط، إذ يساعده اكتمال القمر على ترتيب أولوياته بطريقة عملية صحيحة تساعده على التقدم بخطوات سريعة في الجانب المهني، كما يشعر مع انتهاء شهر شباط بتجديد طاقته ونشاطه ما ينعكس بالإيجاب على علاقته بشريك حياته.


برج السرطان
يعزز وجود كوكب الزهرة في برج الحوت من ثقة برج السرطان في نفسه وقدراته الإبداعية، لذا توقع خبراء الفلك أن يحقق مولود برج السرطان إنجازات واضحة وملموسة في العمل مع نهاية شهر شباط ما يمنحه شعورا بالسعادة والرضا، وسينعكس ذلك بالإيجاب على الجانب المادي، فمن المتوقع أيضًا أن يحقق نجاحات غير متوقعة في عمل استثماري، وفيما يتعلق بالجانب العاطفي، فيسود الحب والانسجام مع الشريك بشكل قوي بداية من 20 شباط.    


برج الجدي
يُعتبر برج الجدي أحد أبرز الأبراج المحظوظة خلال شهر شباط، خاصة في الأسبوع الأخير، إذ يتوقع خبراء الفلك أن يحصل على مكاسب مالية غير متوقعة كما ينعم بالحب والعاطفة القوية مع شريك حياته، وستشهد حياته تحسنًا ملحوظًا من الناحية الصحية نتيجة حرصه الدائم على تحسين نظامه الغذائي وممارسة الرياضة. (الوطن)
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