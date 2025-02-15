15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مع نهاية شباط.. مواليد 3 أبراج سيتمتعون بحظ استثنائي
Lebanon 24
15-02-2025
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤثر التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم بالإيجاب على حياة بعض مواليد الأبراج الفلكية مع نهاية شهر شباط، وتحديدًا في الأسبوع الأخير، إذ توقع علماء الفلك أن يتمتع أصحاب 3 أبراج فلكية بحظوظ استثنائية على مختلف المستويات والأصعدة، سواء المالية أو العاطفية أو الصحية.. فمن هم مواليد هذه الأبراج؟
Advertisement
برج الدلو
واجه مولود برج الدلو الكثير من الصعوبات والتحديات خلال النصف الأول من شهر شباط، إلا أن علماء الفلك توقعوا أن تشهد حياته انفراجة كبيرة في الأسبوع الأخير من شهر شباط، إذ يساعده اكتمال القمر على ترتيب أولوياته بطريقة عملية صحيحة تساعده على التقدم بخطوات سريعة في الجانب المهني، كما يشعر مع انتهاء شهر شباط بتجديد طاقته ونشاطه ما ينعكس بالإيجاب على علاقته بشريك حياته.
برج السرطان
يعزز وجود كوكب الزهرة في برج الحوت من ثقة برج السرطان في نفسه وقدراته الإبداعية، لذا توقع خبراء الفلك أن يحقق مولود برج السرطان إنجازات واضحة وملموسة في العمل مع نهاية شهر شباط ما يمنحه شعورا بالسعادة والرضا، وسينعكس ذلك بالإيجاب على الجانب المادي، فمن المتوقع أيضًا أن يحقق نجاحات غير متوقعة في عمل استثماري، وفيما يتعلق بالجانب العاطفي، فيسود الحب والانسجام مع الشريك بشكل قوي بداية من 20 شباط.
برج الجدي
يُعتبر برج الجدي أحد أبرز الأبراج المحظوظة خلال شهر شباط، خاصة في الأسبوع الأخير، إذ يتوقع خبراء الفلك أن يحصل على مكاسب مالية غير متوقعة كما ينعم بالحب والعاطفة القوية مع شريك حياته، وستشهد حياته تحسنًا ملحوظًا من الناحية الصحية نتيجة حرصه الدائم على تحسين نظامه الغذائي وممارسة الرياضة. (الوطن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
Lebanon 24
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
02:37 | 2025-02-15
15/02/2025 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
03:42 | 2025-02-15
15/02/2025 03:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض ليلا إلى 4 درجات.. الأب خنيصر يكشف: "استعدوا للأسبوع المقبل"
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض ليلا إلى 4 درجات.. الأب خنيصر يكشف: "استعدوا للأسبوع المقبل"
02:19 | 2025-02-15
15/02/2025 02:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
23:26 | 2025-02-14
14/02/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. ابنة نادين نسيب نجيم حديث الجمهور أصبحت تُنافس والدتها! (صور وفيديو)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. ابنة نادين نسيب نجيم حديث الجمهور أصبحت تُنافس والدتها! (صور وفيديو)
00:29 | 2025-02-15
15/02/2025 12:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2025-02-15
برجك اليوم
16:00 | 2025-02-15
دراسة تكشف.. النساء أكرم من الرجال
12:21 | 2025-02-15
فضيحة تلاحق إيلون ماسك: مؤثرة تدعي إنجاب طفل منه.. فهل سيكون الرقم 13؟
11:10 | 2025-02-15
فرّقتهما إسرائيل.. "حماس" تجمع زوجين أسيرين
10:11 | 2025-02-15
في ليلة عيد الحب.. إطلاق نار على امرأة في حانة ببريطانيا
08:06 | 2025-02-15
كسور بالوجه.. طالب يعتدي على زميله بالضرب
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
16/02/2025 06:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
16/02/2025 06:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
16/02/2025 06:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24