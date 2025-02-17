بسبب رسالة على هاتفه.. امرأة تنهي حياة شريكها

تواجه امرأة أميركية في ولاية تكساس، تهمة القتل العمد بعدما أطلقت النار على صديقها عدة مرات، على خلفية رؤية رسائل نصية من امرأة أخرى على هاتفه.



ألقت السلطات الأمنية، القبض على تاتيانا إيفانز، 23 عاماً، بعد العثور على جثة صديقها غيوفاني مونتاغو، 28 عاماً، ميتاً في هيوستن.

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ووفق ما نشرته مجله "Peopleُ" أُصيب الشاب بعدة طلقات نارية، حيث كان مستلقياً على الأرض خارج منزله الذي يعيش فيه مع والدته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كانت علاقة مونتاغيو وإيفانز مُتقلبة، ووقعت جريمة القتل بدافع الغيرة.

وعلى الرغم من هروبها بعد تنفيذ الجريمة، حسبما كشف مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، بعد دقائق من إطلاق النار، إلا أنها اعترفت بالقتل خلال التحقيق معها.

وخلال جلسة مُحاكمتها، زعمت أن مونتاغيو أمسك بها، ما دفعها لإطلاق النار عليه ست مرات، غير أن القاضي قطع حديثها، قائلاً "سيدتي، من فضلك اصمتي واستمعي إلي، أنا أخبرك بما يقوله تقرير الشرطة أمامي".

ووفقاً لسجلات سجن مقاطعة هاريس، جرى تحديد كفالة إيفانز بمبلغ 250 ألف دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 3 نيسان المُقبل. (امارات 24)