رجل يطلق النار على مشردين بلا سبب

أطلق مسلح النار على مجموعة من المشردين بعد أن عرض عليهم شراء مشروبات.



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ودخل مطلق النار في جدال مع المجموعة وغادر المنطقة قبل أن يعود بمسدس. وذكرت التقارير أن مطلق النار اقترب من ثلاثة رجال وامرأة وعرض عليهم شراء مشروبات يوم الاثنين خارج متجر بالقرب من شاطئ مدينة في ولاية ساو باولو البرازيلية.ودخل مطلق النار في جدال مع المجموعة وغادر المنطقة قبل أن يعود بمسدس.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المهاجم وهو يحمل السلاح بينما كان أحد الضحايا جالسًا على الأرض. كما شوهد المشتبه به وهو يحاول ركله. ثم أطلق المسلح رصاصة بينما كان الرجل يركض. ثم بدا أن المسلح أطلق النار على شخص آخر خارج نطاق رؤية الكاميرا. ثم استدار وفتح النار على رجل نهض وهرب أيضا. ثم استدار مرة أخرى وبدا أنه أطلق النار باتجاه شخص جالس على الأرض قبل أن يضع المسدس على حزامه ويبتعد.

وبحسب شبكة "سي إن إن" برازيل، أصيب ضحيتان برصاص في البطن والصدر والذراع، وأصيبت ضحية أخرى برصاصة في ساقها اليسرى.



وقالت المرأة المصابة إنها لا تعرف المسلح. وقالت: "يصل بمسدس ويطلق النار على الجميع. من العدم. أنا أيضًا لا أعرفه، لم أره من قبل في هذا المكان". (العربية)