15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قتل صديقه بسبب المال!
Lebanon 24
17-02-2025
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بمعاقبة كل من المتهم "ن.م.ا" بالإعدام شنقا، عما أسند إليه ومعاقبة المتهم "ز.ه.ع" بالسجن 10 سنوات، عما أسند إليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وإلزام المتهم الأول بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
Advertisement
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20412 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهمان باقتياد المجني عليه داخل إحدي الغرف والتعدي عليه وتعذيبه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المجني عليه "ا.ر.ا" بطلب من المتهم "ن.م.ا" صاحب محل موتسيكلات، بسداد مبلغ مالي اقترضه المتهم الأول، فاعترض المتهم وشاركة المتهم الثاني "ز.ه.ع" عاطل، باصطحاب المجني عليه عنوة داخل إحدي الغرف بالشقة محل سكنه، وقاما بتقييد يديه وقدمية وكمما فمه، لمنعه من الاستغاثة محتجزين المجني عليه داخل تلك الغرفة، واستمرا في تعذيبه مدة 8 ساعات متواصلة، من تعدي بضربه بعصا خشبية علي رأسه وبجسده، وكي جسده بسكين ساخن، وسكب مواد كحولية علي جميع أجزاء جسده، واقتلاع أظافره، والتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة، وعندما حاولت زوجة المجني عليه التدخل، هدداها بالايذاء محتجزين إياها داخل غرفة أخري، بعد أن تعديا عليها بالضرب وتركاها بعد ذلك، واستمرا في تعذيب المجني عليه حتي إزهاق روحه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتى قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
00:11 | 2025-02-17
17/02/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
16:32 | 2025-02-16
16/02/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
03:50 | 2025-02-17
17/02/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
05:00 | 2025-02-17
17/02/2025 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2025-02-17
سقوط مروع أودى بحياة فارس.. وعائلته تنوي التبرع بأعضائه
10:49 | 2025-02-17
بالفيديو.. فاز بـ100 ألف دولار بعدما نجح في تسديد رمية ثلاثيّة!
10:12 | 2025-02-17
سفيرة أثارت الجدل... إليكم ما قامت به خلال إجتماع مهمّ
08:29 | 2025-02-17
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
07:24 | 2025-02-17
العثور على كائنات مفترسة ومنقرضة استوطنت مصر قبل 30 مليون عام
05:02 | 2025-02-17
رجل يطلق النار على مشردين بلا سبب
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24