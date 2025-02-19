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مأساة مزدوجة.. جنازة طفلة تتحول إلى ساحة جريمة

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:41
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أدانت محكمة أميركية مسؤول تنظيم جنازات بارتكابه جريمة قتل من الدرجة الثانية لإطلاق النار على حامل نعش أثناء مراسم دفن طفلة قُتلت هي أيضاً رمياً بالرصاص.

وذكرت محامية ولاية ماريلاند، عائشة برافبوي أنه من المرتقب صدور الحكم النهائي بحق ويلسون تشافيس (50 عاماً) في 11  تموز المقبل، وفقاً لما نقلته  مجلة "بيبول" الأميركية.
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ودعت إلى تشديد الحكم بحقه، معتبرة أن حدوث أعمال عنف في أماكن يجب أن تكون محترمة مثل دور الجنازات والمقابر يعد أمراً مروعاً.

وذكر المدعي العام للولاية برينس جورج، أن المتهم أدين بارتكاب جريمة عنف باستخدام مسدس، كما أدين بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بشكل متهور.

واعتبر مساعد المدعي العام ويليام بورتر أن الجزء الأكثر حزناً في الجريمة هو أن الطفلة الراحلة لم تجد راحة حتى في لحظات وداعها، بعدما مُنعت والدتها من رؤيتها لإلقاء النظرة الأخيرة عليها بسبب الجريمة. (24)
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