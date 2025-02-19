18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مأساة مزدوجة.. جنازة طفلة تتحول إلى ساحة جريمة
Lebanon 24
19-02-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت محكمة أميركية مسؤول تنظيم جنازات بارتكابه جريمة قتل من الدرجة الثانية لإطلاق النار على حامل نعش أثناء مراسم دفن طفلة قُتلت هي أيضاً رمياً بالرصاص.
وذكرت محامية ولاية ماريلاند، عائشة برافبوي أنه من المرتقب صدور الحكم النهائي بحق ويلسون تشافيس (50 عاماً) في 11 تموز المقبل، وفقاً لما نقلته مجلة "بيبول" الأميركية.
Advertisement
ودعت إلى تشديد الحكم بحقه، معتبرة أن حدوث أعمال عنف في أماكن يجب أن تكون محترمة مثل دور الجنازات والمقابر يعد أمراً مروعاً.
وذكر المدعي العام للولاية برينس جورج، أن المتهم أدين بارتكاب جريمة عنف باستخدام مسدس، كما أدين بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بشكل متهور.
واعتبر مساعد المدعي العام ويليام بورتر أن الجزء الأكثر حزناً في الجريمة هو أن الطفلة الراحلة لم تجد راحة حتى في لحظات وداعها، بعدما مُنعت والدتها من رؤيتها لإلقاء النظرة الأخيرة عليها بسبب الجريمة. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
07:00 | 2025-02-18
18/02/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحدّد أوّل أيام شهر رمضان
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحدّد أوّل أيام شهر رمضان
08:43 | 2025-02-18
18/02/2025 08:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
00:11 | 2025-02-19
19/02/2025 12:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. هذا ما وجده المواطنون بسندويشات الشاورما!
Lebanon 24
في صيدا.. هذا ما وجده المواطنون بسندويشات الشاورما!
08:34 | 2025-02-18
18/02/2025 08:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعزّز قدرات جيشها... هل تستعدّ للحرب مع إسرائيل؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعزّز قدرات جيشها... هل تستعدّ للحرب مع إسرائيل؟
08:00 | 2025-02-18
18/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:05 | 2025-02-19
عانى من ظلم شديد... شاب ينهي حياته بعد بث مباشر! (فيديو)
05:01 | 2025-02-19
سيكون 500 ضعف قوة قنبلة هيروشيما.. ارتفاع خطر اصطدام كويكب بالأرض
03:28 | 2025-02-19
بالفيديو.. طالب هندي يهبط بطائرة شراعية على مقر الامتحان
01:23 | 2025-02-19
أمام سفينة وسط المياه الجليدية في أنتاركتيكا.. راقصة بالية تشعل الإنترنت (فيديو)
00:44 | 2025-02-19
حي جوبر في دمشق.. كنزٌ تاريخي يروي قصة أقدم كنيس يهودي في العالم
00:42 | 2025-02-19
قضية "صدمت" الرأي العام.. رئيس دولة يضرب زوجته ويصفعها يومياً!
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
19/02/2025 13:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
19/02/2025 13:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
19/02/2025 13:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24