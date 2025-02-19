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منوعات
جريمة قتل مروعة تهز مصر بسبب خلافات على قطعة أرض
Lebanon 24
19-02-2025
|
12:10
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، 3 أشقاء بالإعدام شنقا، بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، بالإعدام شنقًا.
تعود أحداث القضية إلى 16 تموز 2024، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم عماد.د.ح، وشقيقيه أحمد وعادل، تهمة قتل المجني عليهما سلامة.ع.ح، وشقيقه محمد.ع.ح، والشروع في قتل شقيقهما الثالث، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبو دياب في دشنا.
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تم إحالة القضية التي حملت رقم 11512 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 4180 لسنة 2024 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا. (اليوم السابع)
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