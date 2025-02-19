Advertisement

منوعات

جريمة قتل مروعة تهز مصر بسبب خلافات على قطعة أرض

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:10
A-
A+


Doc-P-1322873-638755891076287466.jpg
Doc-P-1322873-638755891076287466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، 3 أشقاء بالإعدام شنقا، بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا،  بالإعدام شنقًا.
تعود أحداث القضية  إلى 16 تموز 2024، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم عماد.د.ح، وشقيقيه أحمد وعادل، تهمة قتل المجني عليهما سلامة.ع.ح، وشقيقه محمد.ع.ح، والشروع في قتل شقيقهما الثالث، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبو دياب في دشنا.
Advertisement
تم إحالة القضية التي حملت رقم 11512 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 4180 لسنة 2024 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:38 | 2025-02-19
15:00 | 2025-02-19
09:11 | 2025-02-19
07:29 | 2025-02-19
07:17 | 2025-02-19
06:05 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24