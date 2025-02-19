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منوعات
القبض على لص سرق متجر ذهب في مصر.. اليكم تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
19-02-2025
|
15:00
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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من صاحب محل مصوغات ذهبية بالقليوبية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة "مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى" ، عاملان بالمحل - مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم ، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بعدد( 3 سيارات ملاكى يستقلهم مجهولين) قاموا بإستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى محدثاً إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم وقاموا بالإستيلاء على (مبلغ مالى "9 مليون جنيه " – كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3 كيلو غرام) وفروا هاربين.
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أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وعثر بحوزتهم على (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض – عصا خشبية – 3 سيارة ملاكى) وبمواجهتهم إعترفوا بأنه نظراً لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجنى عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالإتفاق فيما بينهم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (أكثر من 7,5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه – المشغولات الذهبية المستولى عليها).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
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