Advertisement

منوعات

مصر.. رجل يقتل زوجته بطريقة مروعة وهذا ما حدث له

Lebanon 24
20-02-2025 | 13:19
A-
A+

Doc-P-1323341-638756798196175794.jpg
Doc-P-1323341-638756798196175794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط متهم بقتل زوجته بقرية حاجر هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ربة منزل بها آثار ضرب، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وجارى التحقيق لكشف الملابسات.
Advertisement
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:40 | 2025-02-20
08:33 | 2025-02-20
07:57 | 2025-02-20
03:51 | 2025-02-20
02:32 | 2025-02-20
01:07 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24