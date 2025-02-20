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منوعات
مصر.. رجل يقتل زوجته بطريقة مروعة وهذا ما حدث له
Lebanon 24
20-02-2025
|
13:19
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط متهم بقتل زوجته بقرية حاجر هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ربة منزل بها آثار ضرب، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وجارى التحقيق لكشف الملابسات.
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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
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