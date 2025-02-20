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نهاية مدمرة بسبب المخدرات.. أب يقتل طفله الرضيع

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:40
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أقدم أب على قتل نجله الرضيع البالغ من العمر 8 شهور، بسبب تعاطي المتهم للمخدرات بقرية شبراطو في مصر.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا بمقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 8 شهور، بقرية شبراطو مركز بسيون.
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وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والد المجني عليه بسبب تعاطي المتهم للمواد المخدرة، تم نقل الجثة للمشرحة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. (اليوم السابع)
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