حادث مروع.. قطار يدهس 6 أفيال ويخرج عن مساره (صور)





وقالت وسائل إعلام محلية إن خمسة من الأفيال نفقت وقت وقوع الحادث الذي وقع صباح الخميس شرق العاصمة كولومبو. بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقا متأثراً بإصابته.

Advertisement

وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره، لكن لم يصب الركاب بسوء. اصطدم قطار ركاب بقطيع من الأفيال في سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ستة من هذه الحيوانات على الأقل.وقالت وسائل إعلام محلية إن خمسة من الأفيال نفقت وقت وقوع الحادث الذي وقع صباح الخميس شرق العاصمة كولومبو. بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقا متأثراً بإصابته.وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره، لكن لم يصب الركاب بسوء.

ويقدر عدد الأفيال البرية في سريلانكا بحوالي 7 آلاف فيل، وهي محمية بموجب القانون السريلانكي، وتعتبر من الكنوز الوطنية، نظراً لأهميتها في الثقافة البوذية.