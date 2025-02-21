Advertisement

منوعات

حادث مروع.. قطار يدهس 6 أفيال ويخرج عن مساره (صور)

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1323478-638757201094176890.png
Doc-P-1323478-638757201094176890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصطدم قطار ركاب بقطيع من الأفيال في سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ستة من هذه الحيوانات على الأقل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن خمسة من الأفيال نفقت وقت وقوع الحادث الذي وقع صباح الخميس شرق العاصمة كولومبو. بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقا متأثراً بإصابته.
Advertisement

وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره، لكن لم يصب الركاب بسوء.
ويقدر عدد الأفيال البرية في سريلانكا بحوالي 7 آلاف فيل، وهي محمية بموجب القانون السريلانكي، وتعتبر من الكنوز الوطنية، نظراً لأهميتها في الثقافة البوذية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:43 | 2025-02-21
01:15 | 2025-02-21
22:23 | 2025-02-20
15:40 | 2025-02-20
13:19 | 2025-02-20
08:33 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24