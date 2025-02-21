حادث مرعب.. مراهق حقن نفسه ببقايا فراشة فلقى حتفه

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في حادثة مأسوية جديدة مرتبطة بالتحديات الخطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي صبي برازيلي يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه بعد قيامه بحقن نفسه بسائل يحتوي على بقايا فراشة ميتة ممزوجة بالماء، ضمن تجربة غريبة انتشرت عبر الإنترنت.وتوفي دافي نونيس موريرا في مستشفى بمدينة بلانالتو البرازيلية بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث بدأ في التقيؤ الشديد. في البداية، أبلغ والده بأنه تعرض لإصابة بسيطة أثناء اللعب، لكن مع استمرار تدهور وضعه الصحي، اعترف دافي للأطباء بأنه قام بمزج فراشة ميتة مع الماء وحقنها في ساقه.ويُعتقد أن الوفاة ناجمة عن سموم محتملة في الخليط، مما أدى إلى صدمة قوية أوقفت وظائف جسده الحيوية.وفقًا للتقارير المحلية، عثر والد دافي على الحقنة التي استخدمها ابنه لحقن نفسه تحت وسادته أثناء قيامه بتنظيف المنزل.وقال البروفيسور مارسيلو دوارتي، مدير متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو والمتخصص في الفراشات: "الفراشات لها بيولوجيا معقدة، والسوائل الموجودة في أجسامها لم تتم دراستها بعمق من حيث سميتها للإنسان".وتتغذى فراشات الملك على عشبة اللبن باعتبارها يرقة، وهو في الواقع سم يتم تخزينه في أجسامها. وهذا ما يجعل طعم فراشة الملك فظيعًا للغاية بالنسبة للحيوانات المفترسة، على الرغم من أن الخبراء سارعوا إلى الإشارة إلى أن كمية هذه السموم تميل إلى أن تكون صغيرة جدًا بحيث تمثل خطرًا خطيرًا على صحة الإنسان.وفي تعليقات على التكهنات بأن دافي كان أجرى تجارب أو شارك في تحدٍ على الإنترنت، كتب غابرييل موريث عبر الإنترنت: "هذا الجيل معقد ويحتاج إلى الكثير من الرعاية. إنهم يؤمنون بالكثير من الأشياء عبر الإنترنت، والتحديات، ومقاطع الفيديو. ارقد في سلام، كيف يجب أن تعاني عائلته". (العربية)