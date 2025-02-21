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بعد أن أنجبته.. اكتشفت أنه ليس جنينها

Lebanon 24
21-02-2025 | 03:54
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حملت الأميركية كريستينا موراي بعد عملية تخصيب صناعي قبل عامين، وذكرت أنها لم تكن تدري أن عيادة الخصوبة ارتكبت خطأ شنيعا حتى وضعت المولود.

ووضعت موراي في كانون الاول 2023 طفلاً سليماً. لكنها علمت أيضاً على الفور أن الطفل لم يأتِ من إحدى بويضاتها المخصبة. وكان الطفل من ذوي البشرة السمراء رغم أن موراي والمتبرع بالحيوانات المنوية لها من أصحاب البشرة البيضاء. وعلمت لاحقاً أن الأطباء نقلوا لرحمها جنين مريضة أخرى بدلاً من جنينها.
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ورغم ذلك اعتزمت موراي تربية الطفل. لكن بعد إبلاغ العيادة بالخلط قالت إن طاقم العمل بحث عن أبوي الرضيع البيولوجيين. وذكرت موراي أنهما طالبا بحضانة الطفل، وتخلت هي عن الرضيع البالغ من العمر خمسة شهور لتجنب خوض معركة قضائية لا يمكنها الفوز فيها.

وأقامت موراي (38 عاماً) دعوى مدنية أمس الثلاثاء ضد عيادة "كوستال فيرتيليتي سبيشاليستس" أوضحت فيها أن إهمال العيادة الذي نجم عنه خلط أجنتها بأجنة زوجين آخرين سبب لها ألماً وحسرة مستمرين.

لكن الدعوى القضائية الذي أقامتها أشارت إلى أن الخطأ "البالغ والفادح" الذي ارتكبته العيادة جعل موراي "أماً بديلة، من دون علم وضد رغبتها، لزوجين آخرين". وتطلب المدعية تعويضات مالية لم يتم تحديدها.

وقال محاميها آدم وولف إن موراي ما زالت لا تعلم ما حدث لأجنتها، ولم يتضح حتى الآن كيفية وقوع الخلط. (العربية)
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