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ارتدى زيّاً نسائياً واختطف عمّته طمعاً بأموالها.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:56
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شهدت مدينة سيدي بنور المغربية واقعة صادمة حيث أقدم شاب بمساعدة شخصين آخرين، على اختطاف عمته المسنّة في محاولة للاستيلاء على أموالها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تمكنت الضابطة القضائية من إلقاء القبض على المشتبه به الثالث في عملية الاختطاف، بالتنسيق بين الشرطة القضائية في القنيطرة ومصالح مراقبة التراب الوطني، بعد ساعات قليلة من اعتقال شريكيه.
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وتبين أن المتهم الرئيسي في الجريمة هو ابن شقيق الضحية، حيث رصدته كاميرات المراقبة متخفياً بزيّ نسائي أثناء تتبع عمته، التي كانت متجهة إلى أحد المراحيض العامة. وبمجرد دخولها، باغتها وأرغمها على الصعود إلى السيارة التي استُخدمت في عملية الاختطاف، حيث اقتادها برفقة شريكيه إلى مكان مجهول.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الدافع وراء الجريمة كان محاولة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 مليون درهم مغربي، حصلت عليه الضحية بعد بيعها عقاراً.

غير أن المفاجأة الكبرى كانت أن الأموال لم تكن بحوزتها، إذ كانت قد أودعتها في أحد البنوك، ما أدى إلى إفشال خطة الخاطفين.

وبعد احتجازها لساعات، حاول المتهم البحث عن المال في منزلها بعد أن انتزع منها مفتاحه، لكنه لم يعثر على شيء، ليجد نفسه مضطراً إلى إطلاق سراحها.

وعلى الفور، فتحت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية في الجديدة تحقيقاً شاملاً، حيث تم التنسيق الأمني بين مختلف المصالح للكشف عن هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم تباعاً. 
وتم وضعهم جميعاً تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر قضائية قبل إحالتهم إلى العدالة لبدء محاكمتهم.
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