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منوعات
غير صالحة.. ضبط أطنان من "الدجاج الفاسد" مُعدة للتوزيع في الأسواق!
Lebanon 24
22-02-2025
|
02:00
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تم ضبط 33 طنًا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك في لواء الرصيفة التابع لمحافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمّان، ما تسبب بموجة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث عبّر المواطنون عن قلقهم من خطورة الحادثة، ووجهوا شكرهم للجهات المختصة على تدخلها السريع لحماية الصحة العامة.
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وتمكنت بلدية الرصيفة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، من ضبط الكميات الفاسدة المعدة للتوزيع في الأسواق، حيث تم العثور على 13 طنًا داخل مستودعات إحدى الشركات المختصة بصناعة اللحوم، بالإضافة إلى 20 طنًا أخرى ضُبطت في شقة سكنية حُوّلت بشكل مخالف إلى مسلخ غير مرخص.
هياكل دجاج
وجرى ضبط الكمية وتبين عدم وجود بطاقات بيان خاصة بالكمية وهي عبارة عن هياكل دجاج مسحب وكميات كبيرة من لحوم الدجاج المسحب يظهر عليها حروق التجميد والريش بكثرة مجهولة المصدر داخل مركبة نقل.
وأوضح رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول القانونية، وإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًا حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
ودعا الزيناتي المواطنين إلى شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة ومحال مرخصة، محذرًا من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك المنتجات الفاسدة.(العربية)
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