شاحن قضى على حياة 5 أطفال

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عاش المغاربة يومًا حزينًا ومؤلمًا، أمس السبت، بعد حريق مأسوي وقع في مدينة تمارة، قرب العاصمة الرباط، حيث لقي خمسة أطفال مصرعهم بسبب انفجار شاحن هاتف.ووفق مصادر محلية، فالأطفال الخمسة هم من أسرتين مختلفتين، تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و خمس سنوات، خمس فتيات صغيرات، كن بمفردهن في المنزل أثناء الحادث.فيما أكد شهود عيان أن مجموعة من الشباب حاولوا إطفاء الحريق دون أن يعلموا بوجود الصغيرات في إحدى الغرف، في حين تمكنوا من إغاثة رجل مسن.وفور علمها بالحادث، هرعت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنوا من السيطرة على النيران وسط جهود مكثفة لمنع انتشارها إلى المنازل المجاورة.فيما فتح تحقيق دقيق، بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحريق، الذي يرجح أن يكون الشاحن سببا فيه.وقد هزت هذه الفاجعة العديد من المغاربة لاسيما أنهم كانوا لا يزالون تحت صدمة الحريق المهول الذي شب صبيحة اليوم نفسه في أحد أسواق القرب النموذجية الكبرى في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة شمال المغرب، وخلف خسائر مادية هائلة تقدر بالملايين ، وصدمة كبيرة لدى أصحاب المتاجر.كذلك، وفي مكان غير بعيد عن مدينة طنجة، شهد الميناء الترفيهي مارينا سمير، بالمضيق، احتراق يخث فاخر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تصاعد مهول لألسنة النيران التي التهمت اليخت بشكل كامل وفق ما وثقته مقاطع فيديو مختلفة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)