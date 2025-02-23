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منوعات
مأساة.. انهيار "قاعة لتناول طعام" على رؤوس العشرات
Lebanon 24
23-02-2025
|
01:13
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أعلنت السلطات البيروفية عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار قاعة لتناول الطعام في أحد المراكز التجارية إلى 6 قتلى على الأقل و78 مصابًا.
ووقع الحادث في مركز ريال بلازا بمدينة تروخيو، ثالث أكبر مدينة في البيرو، والتي تقع على بُعد 500 كلم شمال غرب العاصمة ليما.
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وقال وزير الدفاع والتر أستوديلو إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 78 آخرون، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أندينا الحكومية.
وكانت عشرات العائلات تمضي وقتها في قاعة الطعام بالمجمع التجاري لدى وقوع الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتتواصل في المكان عمليات الإنقاذ وانتشال أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت السقف المنهار، يشارك فيها أكثر من 100 عنصر إطفاء وشرطي.
وأفاد مركز عمليات الطوارئ الإقليمي بأن الحادث وقع صباح الجمعة وتمّ الابلاغ عنه بعد نصف ساعة من حصوله. (ارم نيوز)
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