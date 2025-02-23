رمى بنفسه من ثالث طابق ووقف بلا خدش.. شاهدوا الفيديو

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص مختل عقلياً قفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق على أسلاك كهرباء الجهد العالي حيث شوهد الأشخاص الموجودون يصرخون في مكان الحادث على تصرف الشاب.



فقد وقعت الحادثة منذ 4-5 أيام في مدينة كوتوالي في دورج، بولاية تشاتيسجار الهندية، حيث صعد شاب مضطرب عقلياً إلى سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق بالقرب من فندق، وبعد ذلك بدأ يتصرف بغرابة، وفق موقع "ذا فري برس جورنال".



ما اضطر الجيران والحاضرين إلى إبلاغ الشرطة على الفور، وفور إخطارهم، وصل فريق من الشرطة إلى المكان، وألقى القبض على الشاب لكن بعدما نفذ قفزته التي صدمت الجميع.



وأظهر الفيديو الصادم اصطدام الشاب بالأسلاك الكهربائية ما تسبب في حدوث شرارات، حيث فقد وعيه لبضع لحظات قبل أن يسقط على الأرض.

"Superhuman - The Real Wolverine"



In Durg, Chhattisgarh : Man jumps from 3rd floor, gets Electrocuted and entangled in electric wires, passes out and then falls and then miraculously gets up to throw bricks at police.



Hollywood - 0

Desi-Wood - 1 pic.twitter.com/FzIJ3Fba5J — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2025 Advertisement

نهض بأعجوبة

بعد ذلك، نهض بأعجوبة بخدوش بسيطة وبدأ في مهاجمة الشرطة والمارة بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدة سيارات.



وتمكنت الشرطة بطريقة ما من السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وبحسب التقارير، فإن اسم الشاب هو تيجراج ياداف، وجاء إلى دورج لتلقي العلاج. وخلال هذا الوقت، ترك طفله في مستشفى دورج وذهب لتسلق المبنى حيث بدأ يتصرف بشكل غريب.



كما هاجم الناس بالحجارة، وأصاب عدة أشخاص، وحطم نوافذ العديد من السيارات.(العربية)





