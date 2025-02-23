Advertisement

منوعات

رمى بنفسه من ثالث طابق ووقف بلا خدش.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1324713-638759764467129406.jpg
Doc-P-1324713-638759764467129406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص مختل عقلياً قفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق على أسلاك كهرباء الجهد العالي حيث شوهد الأشخاص الموجودون يصرخون في مكان الحادث على تصرف الشاب.

فقد وقعت الحادثة منذ 4-5 أيام في مدينة كوتوالي في دورج، بولاية تشاتيسجار الهندية، حيث صعد شاب مضطرب عقلياً إلى سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق بالقرب من فندق، وبعد ذلك بدأ يتصرف بغرابة، وفق موقع "ذا فري برس جورنال".

ما اضطر الجيران والحاضرين إلى إبلاغ الشرطة على الفور، وفور إخطارهم، وصل فريق من الشرطة إلى المكان، وألقى القبض على الشاب لكن بعدما نفذ قفزته التي صدمت الجميع.

وأظهر الفيديو الصادم اصطدام الشاب بالأسلاك الكهربائية ما تسبب في حدوث شرارات، حيث فقد وعيه لبضع لحظات قبل أن يسقط على الأرض.
 
Advertisement
 
نهض بأعجوبة
بعد ذلك، نهض بأعجوبة بخدوش بسيطة وبدأ في مهاجمة الشرطة والمارة بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدة سيارات.

وتمكنت الشرطة بطريقة ما من السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التقارير، فإن اسم الشاب هو تيجراج ياداف، وجاء إلى دورج لتلقي العلاج. وخلال هذا الوقت، ترك طفله في مستشفى دورج وذهب لتسلق المبنى حيث بدأ يتصرف بشكل غريب.

كما هاجم الناس بالحجارة، وأصاب عدة أشخاص، وحطم نوافذ العديد من السيارات.(العربية)


منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:14 | 2025-02-24
02:15 | 2025-02-24
22:52 | 2025-02-23
14:40 | 2025-02-23
11:37 | 2025-02-23
10:37 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24