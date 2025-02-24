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في سويسرا.. رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:14
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قام رجل باقتحام حظيرة في حديقة حيوان بازل في سويسرا وحاول مهاجمة حيوان وحيد القرن، ووفقا للتقارير، كان الرجل في حالة اضطراب نفسي.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان: "رغم حدوث تماس بين الرجل ووحيد القرن الذكر بوري، إلا أن أيا منهما لم يصب بأذى".
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وأكدت شرطة كانتون بازل تقريرا نشرته صحيفة Die Oberbadische الألمانية حول الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي في حديقة الحيوان. وأوضحت المتحدثة أن الأمر يتعلق بشخص "في وضع حياتي صعب"، لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ويبدو أن الرجل لم يكن داخل الحظيرة عند وصول الشرطة. وأضافت المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن الحارس الذي تم استدعاؤه تمكن من إقناع الرجل بالانتقال إلى المنطقة الآمنة. ولم تقدم الشرطة أو حديقة الحيوان أي تفاصيل حول دوافع الرجل.(روسيا اليوم)



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