على طريقة مسلسل شهير.. عصابة تحتال على الناس بطريقة غريبة

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كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن ضبط عصابة تستخدم طريقة احتيال غريبة، حيث يرمي أحد أفرادها نفسه أمام السيارات العابرة عمدًا، تمهيدًا للحصول على تعويض مادي من أصحابها.وتعتمد طريقة الاحتيال على اختيار العصابة للسيارات الفارهة أو تلك التي يبدو على أصحابها مظاهر الثراء، ليقوم أحد أعضاء العصابة بإلقاء نفسه أمامها بطريقة لا تتسبب له بأضرار جسدية بليغة، لكنه يصر على نقله للمستشفى.وقالت الوزارة في بيان لها، إن شرطة الرصافة في بغداد، تلقت معلومات تفيد بوجود "عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال، إذ يقوم أحد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة والادعاء بأنه مصاب، ويتم نقله من قبل صاحب السيارة إلى المستشفى".وأضافت الوزارة، أن العصابة تقوم بعد ذلك الحادث المفبرك، "بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب، وحال رفضه يتم تهديده عشائريًّا".وأوضحت أن الشرطة استدرجت أحد المتهمين وقبضت عليه ضمن منطقة الأعظمية في بغداد، واعترف على بضع حالات.وبينت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الموقوف.وتلجأ بعض عصابات الاحتيال لتلك الطريقة الغريبة في وبعض الدول الأخرى، فيما وثقها مسلسل "مرايا" السوري الشهير في أحد أجزائه عبر عصابة من شخصين، جسَّد دوريهما الفنانان: محمد قنوع وباسل خياط، وحققت نسب مشاهدة عالية حينها.