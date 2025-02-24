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منوعات
مصرية تقتل زوجها بطريقة وحشية.. ما القصة؟
Lebanon 24
24-02-2025
|
15:00
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية في مصر، وبإجماع آراء أعضائها، ربة منزل وعامل بالإعدام شنقا؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني.
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تعود أحداث القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 شباط من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كل من: "أوليفيا ع إ إ" 27 عاما، ربة منزل، و"فادي س ف س" 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "فؤاد م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر ورؤية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه، وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة (مشنقة) في كتم أنفاس المجني عليه، وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، قاصدين من ذلك قتله، وسرقا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)
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